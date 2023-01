Neubrandenburg: Stadt will Kaufhof-Gebäude kaufen Stand: 10.01.2023 16:17 Uhr Die Stadt Neubrandenburg prüft, ob sie das ehemalige Kaufhof-Gebäude in der Innenstadt kaufen kann. Das Warenhaus steht seit gut zwei Jahren leer.

Wesentlicher Grund für die Kaufpläne: Die Stadtverwaltung macht sich Sorgen, dass das riesige Gebäude am Markt und der Haupt-Einkaufsstraße ansonsten dauerhaft leerstehen könnte. Denn der jetzige Eigentümer - eine Vermögensgesellschaft aus Hamburg - hatte in den vergangenen Monaten angekündigt, nichts mehr in die Immobilie zu investieren. Unter anderem würden zeitgemäßer Brand- und Schallschutz eine wirtschaftliche Nutzung verhindern.

Gebäude steht unter Denkmalschutz

Hinzu kommt, dass das komplette Gebäude unter Denkmalschutz steht. Die nötigen Ausgaben wären durch Mieteinnahmen nicht wieder hereinzubekommen, meint der jetzige Eigentümer. Was allerdings die Stadt Neubrandenburg als Eigentümer anders machen könnte, wollte ein Sprecher noch nicht sagen. Der Stadt sei es wichtig, im Herzen Neubrandenburgs wichtige Einzelhandels- und Gewerbeflächen schnell zugänglich zu machen, heißt es in einer Mitteilung.

