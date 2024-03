Stand: 19.03.2024 05:13 Uhr Neubrandenburg: Saniertes Rathaus eingeweiht

Mit einer bunten Illuminations-Show auf der 4.000 Quadratmeter großen Fassade ist am Montagabend das Rathaus in Neubrandenburg feierlich eingeweiht eingeweiht worden. Schätzungsweise 2.000 Zuschauer verfolgten das Ereignis. 23 Millionen Euro kostete die energetische Sanierung, die ein Jahr länger dauerte als geplant. 15 Millionen steuerte das Land bei. Unter anderem wurden 16 Kilometer Kabel für die neue IT-Technik verlegt und 800 Steckdosen erneuert. An der Sanierung waren 180 Firmen beteiligt.

