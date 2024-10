Neubrandenburg: Prozess wegen sexuellen Missbrauchs Stand: 10.10.2024 07:31 Uhr Am Landgericht Neubrandenburg beginnt heute der Prozess gegen einen Deutschen aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Dem 56-Jährigen wird unter anderem schwerer sexueller Missbrauch vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wirft dem Angeklagten vor, zwei Jungs im Alter zwischen 6 bis 8 Jahren sowie zwischen 8 bis 10 Jahren mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Kontakt hatte der Angeklagte zu den beiden, da sie ihm regelmäßig bei Arbeiten auf seinem Hof geholfen haben. Die Taten soll der 56-Jährige demnach zwischen August 2020 und Juni 2022 begangen haben.

Ausschluss der Öffentlichkeit möglich

In insgesamt 33 Fällen soll er unter anderem Oralverkehr an seinen Opfern durchgeführt haben, beziehungsweise seine Opfer gezwungen haben, Oralverkehr an ihm vorzunehmen. Angesetzt sind fünf Verhandlungstage. Die Verhandlung soll zunächst öffentlich stattfinden. Aufgrund des Alters der Opfer wird ein Ausschluss der Öffentlichkeit durch das Gericht in Betracht gezogen.

