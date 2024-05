Stand: 18.05.2024 09:23 Uhr Neubrandenburg: Mutmaßlicher Angriff auf AfD-Wahlhelfer

In Neubrandenburg ermittelt die Polizei wegen eines mutmaßlichen Angriffs auf einen Wahlhelfer der AfD. Der 18-Jährige erstattete am Freitagabend Anzeige gegen zwei unbekannte maskierte Männer, die ihn seinen Angaben zufolge in der Oststadt mit einem Baseballschläger angreifen wollten. Demnach konnte der junge Mann jedoch einem Schlag ausweichen und flüchten. Der Polizei gegenüber gab er an, bereits einen Tag zuvor von einem Unbekannten verbal bedroht worden zu sein, als er für die AfD Werbematerial verteilte. In Schwerin war ein AfD-Landtagsabgeordneter am Donnerstag in einer Gaststätte mit einem Aschenbecher beworfen und am Kopf verletzt worden.

