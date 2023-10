Stand: 28.10.2023 16:49 Uhr Neubrandenburg: Landwirte protestieren mit Autokorso

Mit einem Autokorso haben unter anderem Landwirte in Neubrandenburg gegen die Politik der Bundesregierung protestiert. Anschließend versammelten sich etwa 400 Menschen zu einer Kundgebung vor dem Rathaus. Gut 60 Lkw, Autos und Traktoren haben an dem Korso teilgenommen. Hauptthema der Kundgebung war die Landwirtschaft. Viele der Landwirte sagten, sie seien nicht mehr konkurrenzfähig. Gründe sind nach ihren Angaben unter anderem die steigenden Energiepreise, die hohe Inflation und überbordende Bürokratie. Sie forderten daher mehr Unterstützung von der Politik. Ihre Forderungen decken sich überwiegend mit denen des Bauernverbandes. Der hatte jedoch im Vorfeld erklärt, keinen Kontakt mit den Organisatoren der Demo zu haben. Daneben wurden aus Sicht der Protestierenden Misstände in der Friedens-, Gesundheits- und Schulpolitik angeprangert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 28.10.2023 | 17:00 Uhr