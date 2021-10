Stand: 18.10.2021 07:57 Uhr Neubrandenburg: Laien-Team leitet Pfarrei St. Lukas

Erzbischof Stefan Heße hat am Sonntag in Neubrandenburg drei Männer und eine Frau mit der Leitung der katholischen Pfarrei St. Lukas beauftragt. Es sei das erste Mal, dass im Erzbistum Hamburg ein Team mit kirchlichen Laien eine Pfarrei führe, so das Erzbistum. Grund ist der Priestermangel in der Region. Das Leitungsmodell soll nun zwei Jahre erprobt werden. Der Großgemeinde St. Lukas gehören rund 3.000 Gläubige zwischen Malchin, Stavenhagen, Neubrandenburg, Burg Stargard und Penzlin an. | 18.10.2021 07:57

