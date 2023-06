Stand: 23.06.2023 09:50 Uhr Neubrandenburg: Ermittlungen zum Karl-Marx-Denkmal eingestellt

Wer den Arm des Karl-Marx-Denkmals in Neubrandenburg abgeschnitten hat, bleibt ungeklärt - denn die Polizei hat die Ermittlungen eingestellt. Vor zwei Monaten hatten Unbekannte den rechten Arm der Bronzefigur am Schwanenteich abgetrennt. Die Stadt hatte Anzeige erstattet. Oberbürgermeister Silvio Witt sagte, bis zum Herbst solle die Figur wieder repariert werden. Die Gussform sei zum Glück in der Gießerei in Berlin noch vorhanden. Schon im Frühjahr 2022 war der Arm mit einem Trennschleifer abgetrennt worden.

