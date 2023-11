Stand: 03.11.2023 15:12 Uhr Neubrandenburg: Endabrechnung nach Bootsschuppenbränden

Bei einer Serie von Bränden vor knapp eineinhalb Jahren brannten etwa 70 der rund 400 Bootsschuppen am Tollensesee in Neubrandenburg ab. Nun ist die Endabrechnung für die Beseitigung der Brandschäden an den Bootsschuppen abgeschlossen. Die Kosten belaufen sich auf rund 870.000 Euro, die auch von den Pächtern mit getragen werden müssen. Da es sich um städtisches Gelände handelt, hat zunächst die Stadt die Entsorgung übernommen. Auf die Pächter kommen nach Informationen von NDR 1 Radio MV Kosten in Höhe von bis zu 2.000 Euro zu. Oberbürgermeister Silvio Witt (Parteilos) geht davon aus, dass der Großteil der entstandenen Beräumungs- und Sicherungskosten durch die Stadt Neubrandenburg zu tragen sein wird. Die Brandserie konnte nie aufgeklärt werden. Ein Verdächtiger starb während der Ermittlungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.11.2023 | 14:00 Uhr