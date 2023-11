Stand: 03.11.2023 11:54 Uhr Neubrandenburg: Einbrecher-Duo im benachbarten Brandenburg gefasst

Spezialkräfte des Landeskriminalamtes haben am frühen Freitagsmorgen zwei Männer in Wittenberge (Land Brandenburg) festgenommen. In diesem Zusammenhang seien auch mehrere Wohnungen an der Mecklenburgischen Seenplatte durchsucht worden, bestätigt eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg. Den Tatverdächtigen werden mehrere Wohnungseinbruchsdiebstähle in Mecklenburg-Vorpommern vorgeworfen. Sie befinden sich gegenwärtig in Polizeigewahrsam und sollen noch vor dem Wochenende einem Haftrichter vorgeführt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.11.2023 | 12:40 Uhr