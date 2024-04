Stand: 25.04.2024 14:29 Uhr Neubrandenburg: Ehemaliges Stasi-Gefängnis soll verkauft werden

Das Land Mecklenburg-Vorpommern will die ehemalige Stasihaftanstalt in Neubrandenburg verkaufen. Das hat das Finanzministerium bestätigt. Die Liegenschaft verursache zu hohe Kosten und die Stadt Neubrandenburg habe kein Interesse an einem Kauf gezeigt, so eine Sprecherin. Die Stadt hätte das Areal zum halben Preis des Verkehrswertes erwerben können, sofern dort Wohnungen gebaut würden. Jedoch erließ die Stadtvertretung vor zwei Jahren ein Moratorium für das Objekt, wonach dort fünf Jahre lang nicht gebaut werden darf. Daraufhin waren die Verhandlungen zwischen der Stadt und dem Land zum Erliegen gekommen.

