Stand: 04.03.2024 14:47 Uhr Neubrandenburg: Anklage gegen 19-Jährigen nach Messerangriff

Ein 19-Jähriger wird nach einem tödlichen Messerangriff in Neubrandenburg angeklagt. Der Mann soll Anfang Oktober auf offener Straße mehrfach mit einem Messer auf einen 21-Jährigen eingestochen haben, wie die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg mitteilte. Das Opfer verstarb später in der Klinik aufgrund von starkem Blutverlust. Der mutmaßliche Täter wird wegen Totschlags angeklagt und sitzt in Untersuchungshaft. Das Landgericht Neubrandenburg muss nun entscheiden, ob ein Hauptverfahren eröffnet wird.

