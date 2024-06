Stand: 24.06.2024 05:28 Uhr Neubrandenburg: A20 nach Lkw-Brand gesperrt

Auf der A20 hat in der Nacht zu Montag ein Lkw Feuer gefangen. Nach Angaben der Polizei fing der mit Kunststofffenstern beladene Auflieger aufgrund eines technischen Defektes Feuer. Der 57-jährige polnische Lkw-Fahrer konnte die Zugmaschine vom Auflieger noch rechtzeitig trennen und brachte sich und den Lkw in Sicherheit. So wurde niemand verletzt. Der Auflieger brannte vollständig aus. Während der Löscharbeiten musste die A20 zwischen den Anschlussstellen "Strasburg" und "Friedland" teilweise in beide Richtungen voll gesperrt werden. In Richtug Lübeck ist die Autobahn auch am Montagmorgen noch gesperrt, weil der ausgebrannte Auflieger durch ein Abschleppunternehmen geborgen wird.

