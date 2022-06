Stand: 17.06.2022 06:21 Uhr Neubrandenburg: 21-Jähriger prallt mit Auto gegen Hauswand

Ein 21-Jähriger ist in Neubrandenburg mit seinem Auto gegen eine Hauswand geprallt und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in der Nacht zum Freitag von der Straße abgekommen und zunächst über einen Gehweg sowie gegen einen Werbeaufsteller gefahren. Beim Aufprall gegen die Wand wurde der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt. Einsatzkräfte befreiten den 21-Jährigen mithilfe mechanischer Werkzeuge und brachten ihn in ein Krankenhaus. Laut Polizei wurde der Mann schwer verletzt. Die Unfallursache blieb zunächst unklar. | 17.06.2022 06:21