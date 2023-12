Stand: 31.12.2023 07:19 Uhr Neubrandenburg: 18-Jähriger baut Unfall bei Verfolgungsfahrt

In Neubrandenburg hat sich am Samstagabend ein 18-Jähriger eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Laut Polizei war der junge Mann Beamten aufgefallen, weil er auf einem Parkplatz driftete. Als sie ihn kontrollieren wollten, flüchtete er mit seinem Auto - zwischenzeitlich mit rund 100 Stundenkilometern. Der 18-jährige Deutsche verursachte dabei Schäden an Banketten, Leitpfosten und Verkehrsschildern bevor er nach knapp drei Kilometern die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ihn gegen den Bordstein setzte und zum Stehen kam. Sowohl er als auch sein 17-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Gegen den Fahrer wird nun wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen und Unfallflucht ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 31.12.2023 | 07:19 Uhr