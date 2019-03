Stand: 19.03.2019 08:10 Uhr

Neptun-Werft übergibt sechs neue Flusskreuzer

Die Rostocker Neptun-Werft übergibt heute sechs Flusskreuzfahrtschiffe an die Schweizer Reederei Viking River Cruises. Die Taufe der Schiffe erfolgt an drei verschiedenen Standorten. Zwei der Flusskreuzfahrtschiffe liegen noch an der Kaikante der Neptun-Werft in Rostock-Warnemünde. Zum genauen Auftragsvolumen wollte sich die Reederei nicht äußern, es dürfte aber nach NDR-Recherchen rund 150 Millionen Euro betragen.

Vier Flusskreuzer schon in Amsterdam und Basel

Je zwei weitere Kreuzfahrtschiffe sind bereits eigenständig nach Amsterdam, beziehungsweise nach Basel gefahren, dem Hauptsitz der Viking-Reederei. Am Nachmittag beginnt die Taufzeremonie und damit die offizielle Übergabe an den neuen Eigentümer. Mitarbeiter und Gäste können die Namensgebung per Videoschalte live mitverfolgen.

Auftragsvolumen von rund 150 Millionen Euro

Die jeweils 135 Meter langen Schiffe bieten 190 Passagieren Platz und sind in den vergangenen anderthalb Jahren auf der Neptun-Werft entstanden. Nach der Taufe kommen die Flusskreuzer auf Rhein, Main und Donau zum Einsatz. In den vergangenen acht Jahren hat die Neptun-Werft allein für Viking rund 60 Flusskreuzfahrtschiffe gebaut, weitere sind in Planung.

