Negative Corona-Tests in Rüting - Kita öffnet wieder

Die Kita-Kinder und deren Betreuer in der Ortschaft Rüting bei Mühlen Eichsen (Landkreis Nordwestmecklenburg) können am kommenden Montag wieder in die Kita gehen. Nach mehreren Corona-Fällen, die zur Schließung der Einrichtung geführt haben, sind auch bei der zweiten Testreihe alle Ergebnisse negativ. Das teilte der Landkreis am Freitag mit. Am vergangenen Freitag wurden bereits insgesamt 66 Personen auf Covid-19 getestet. Schon bei diesem ersten Test wurde das Virus bei keiner der möglichen Kontaktpersonen nachgewiesen.

Einrichtung musste schließen

In der Kita waren vor einer Woche bei einem Kleinkind und einer Erzieherin Coronavirus-Infektionen aufgetreten. Weil die betroffene Erzieherin in der Kita gruppenübergreifend tätig war, musste die Einrichtung vorläufig geschlossen werden.

Quarantäne verhängt

54 Kindern und zwölf Angestellten der Einrichtung mussten vorsorglich in Quarantäne. Die wurde nun mit Ablauf des kommenden Sontags aufgehoben. Eine Ausnahme bilden allerdings zwei Kinder, die von ihren Eltern nicht zum zweiten Test gebracht wurden, so der Kreis. Für sie gilt die Quarantäne bis zum kommenden Donnerstag weiter.

