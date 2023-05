Stand: 21.05.2023 12:57 Uhr Naschendorf: 71-Jähriger fährt mit Auto in Bushaltestelle

In der Nähe von Grevesmühlen (Kreis Nordwestmecklenburg) hat am Sonntagvormittag ein Mann mit seinem Auto eine Bushaltestelle auf der B105 gerammt. Laut Polizei kam der 71-Jährige bei Naschendorf mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt, weitere Menschen hielten sich dort nicht auf. Der Schaden an Auto und Bushaltestelle wird auf 28.000 Euro geschätzt. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann Schmerzmedikamente eingenommen, mit denen man nicht Auto fahren darf. Die B105 war für eine Stunde voll gesperrt.

