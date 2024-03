Nahverkehr in MV: Einigung bei Tarifverhandlungen erzielt Stand: 13.03.2024 12:15 Uhr In den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern haben sich beide Seiten auf zusätzliche Urlaubstage und kürzere Schichten geeinigt.

In der Nacht zum Mittwoch haben sich die öffentlichen Busunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern und die Dienstleistungsgesellschaft ver.di geeinigt. In Zukunft sollen unter anderem die Schichtlängen der Beschäftigten verkürzt und der Urlaubsanspruch auf 34 Tage erhöht werden. Außerdem wurden Samstagszuschläge und eine einmalige Kompensationszahlung von 800 Euro im Mai 2024 vereinbart.

Stufenweise Umsetzung bis Dezember 2027

Das sei ein sehr gutes Ergebnis, das den Beruf im öffentlichen Nahverkehr aufwerte, so der Verhandlungsführer von ver.di Nord, Sascha Bähring. Bis zum 17. April sollen die Regelungen in den Tarifvertrag übernommen werden. Spätestens bis Dezember 2027 sollen sie dann stufenweise umgesetzt worden sein. Die Gewerkschaft hatte in den vergangenen Wochen mehrfach zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen.

