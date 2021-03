Stand: 09.03.2021 06:14 Uhr Nachholspiel: Hansa Rostock muss in Uerdingen ran

In der dritten Fußball-Liga bestreitet der FC Hansa Rostock am Abend ein Nachholspiel. Das Team ist zu Gast beim KFC Uerdingen. Ende Januar hatte es bei den Uerdingern positive Corona-Tests gegeben, so dass diese Partie erst heute ausgetragen werden kann. Der FC Hansa muss bei dem Spiel auf seinen verletzten Top-Torjäger John Verhoek verzichten. Auch die angeschlagenen Julian Riedel und Nic Omladic werden voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen. In der Tabelle sind die Rostocker nach dem gestrigen 3:1 des FC Ingolstadt gegen Türkgücü München vorerst wieder auf Rang drei abgerutscht. Mit einem Sieg kann die Härtel-Elf aber wieder zurück auf den zweiten Platz springen. Der KFC Uerdingen bestreitet seine Heimspiele derzeit im Stadion in Lotte. Und von dort berichtet NDR 1 Radio MV heute Abend von 19 Uhr an live, ab 20.10 Uhr dann auch in einem Sport Extra. | 09.03.2021 06:30