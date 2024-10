Nach tödlichem Verkehrsunfall: A24 wieder frei Stand: 25.10.2024 10:01 Uhr Bei einem Verkehrsunfall auf der A24 zwischen Sukow und Parchim ist in der Nacht ein Mann gestorben. Die Fahrbahn in Richtung Hamburg war vorübergehend voll gesperrt.

Am Donnerstagabend kam es auf der A24 zwischen den Anschlussstellen Suckow und Parchim, Richtung Hamburg, zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei kam ein Mensch ums Leben, ein zweiter wurde schwer verletzt. Laut Polizei verlor ein 59-jähriger polnischer Autofahrer aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und Wohnwagen. Das Gespann kippte auf die Seite und kam quer zum Fahrbahnverlauf zum Stillstand. Ein nachfolgender Transporterfahrer sah die unbeleuchtete Unfallstelle zu spät und krachte ungebremst hinein. Zu diesem Zeitpunkt soll sich der 59-Jährige im Wohnanhänger aufgehalten haben.

Vollsperrung Richtung Hamburg

Der Fahrer des Gespanns konnte trotz Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und Rettungskräfte nicht mehr wiederbelebt werden und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 61-jährige Fahrer des Transporters kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 65.000 Euro. Die Fahrbahn Richtung Hamburg war von Donnerstagabend bis 10 Uhr am Freitag voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.10.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg