Nach tödlichem Unfall in Schwerin: Fahrer war offenbar krank Stand: 14.01.2025 17:02 Uhr Knapp ein Jahr nach dem tödlichen Verkehrsunfall in Schwerin-Lankow, bei dem eine 65-jährige Frau ihr Leben verlor, gibt es neue Entwicklungen im Ermittlungsverfahren. Ein aktuelles Gutachten wirft ein neues Licht auf den Unfallhergang.

Am 23. Februar 2024 kam es in Schwerin-Lankow zu einem tragischen Unfall, bei dem eine 65-jährige Frau ums Leben kam. Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein damals 69 Jahre alter Mann, hatte in einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war mit hoher Geschwindigkeit auf das Auto der Frau aufgefahren. Die Ermittlungen hatten bereits zuvor auf eine extrem hohe Geschwindigkeit des Fahrers hingewiesen, die mit 130 bis 150 km/h in der 30 km/h-Zone der Ratzeburger Straße ermittelt wurde. Diese Zahlen wurden in einem Gutachten aus dem Sommer 2024 bestätigt.

Grund: "Akutes Krankheitsgeschehen"

Fast ein Jahr nach dem Vorfall liegt ein neues Gutachten vor, das eine weitere wichtige Erkenntnis liefert: Der Unfall soll demnach das Ergebnis eines "akuten Krankheitsgeschehens" gewesen sein. Dies bedeutet, dass der Fahrer möglicherweise aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hat. Die Staatsanwaltschaft Schwerin äußerte sich jedoch vorsichtig und gab an, dass aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte des mutmaßlichen Unfallverursachers keine näheren Details zu der genauen Diagnose veröffentlicht werden würden.

Unklarheiten und Fortsetzung der Ermittlungen

Die genaue Bedeutung des "akuten Krankheitsgeschehens" bleibt bisher unklar. Ob es sich dabei um einen medizinischen Notfall wie einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt oder eine andere gesundheitliche Beeinträchtigung handelt, konnte bisher nicht präzisiert werden. Trotz des neuen Gutachtens dauern die Ermittlungen zu dem Fall weiterhin an.

