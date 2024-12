Mehrere Tote und Verletzte bei Verkehrsunfällen in MV Stand: 28.12.2024 06:53 Uhr Am Freitagnachmittag ist ein 29-Jähriger bei Dassow von der Straße abgekommen, gegen einen Baum gefahren und tödlich verletzt worden. Bei einem Verkehrsunfall in Galenbeck kam eine 19-Jährige ums Leben.

Am Freitag sind auf den Straßen Mecklenburg-Vorpommerns zwei Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei gab es um 17:30 Uhr einen tödlichen Verkehrsunfall zwischen Dassow und Neuenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg). Ein 29-Jähriger kam dort mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er wurde in seinem Wagen eingeklemmt, Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mussten ihn befreien. Trotz Reanimationsversuchen starb der Mann noch am Unfallort.

19-Jähriger fährt gegen Scheune - Beifahrerin stirbt

Nur wenige Minuten zuvor hatte sich schon ein tödlicher Unfall in Galenbeck-Sandhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ereignet. Wie die Polizei mitteilte, kam dort ein 19-Jähriger mit seinem Auto in einer Kurve von der Straße ab und stieß frontal gegen eine Scheune. Seine 19-Jährige Beifahrerin erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen. Der Fahrer selbst wurde lebensbedrohlich verletzt und ins Klinikum in Neubrandenburg gebracht.

Weitere Informationen Verkehrstote in MV: Zahl 2024 deutlich gestiegen Nach einem Tiefststand 2023 verzeichnet Mecklenburg-Vorpommern 2024 einen Anstieg: 74 Verkehrstote bis September. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 28.12.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg Landkreis Mecklenburgische Seenplatte