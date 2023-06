Nach Verfolgsjagd bei Demmin: Polizei nimmt 27-Jährigen fest

Stand: 03.06.2023 07:22 Uhr

Ein 27-Jähriger hat am Freitagabend in der Nähe von Demmin versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Mit dem Auto flüchtete er zunächst über Feldwege und Äcker, später zu Fuß. Die Polizei konnte den Mann jedoch stoppen und festnehmen. Wie sich herausstellte, wurde er per Haftbefehl gesucht.