Nach Sturmnacht mit Orkantief "Zoltan": Die Lage am Vormittag in MV Stand: 22.12.2023 11:11 Uhr Orkantief "Zoltan" hatte in der vergangenen Nacht seinen Höhepunkt über Mecklenburg-Vorpommern. Mehrere Straßen waren am Morgen wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Auch die Deutsche Bahn meldet Ausfälle. In weiten Teilen des Landes gilt weiterhin die Warnung vor orkanartigen Böen. Der Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden.

Umgestürzte Bäume, Stromausfälle, Straßensperrungen, umgekippte Bauzäune, Schilder und Mülltonnen - Orkantief "Zoltan" fegte in der vergangenen Nacht auch durch Mecklenburg-Vorpommern. Für die Küsten in Norddeutschland gilt weiterhin eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Seinen Höhepunkt hatte "Zoltan" zwischen 22 Uhr am Donnerstagabend und 1 Uhr Freitagnacht. Aber auch jetzt stürmt es weiter. NDR 1 Radio MV Hörer Bernd von der Insel Rügen sagte in der Stefan Kuna Show: "In Schaprode geht es noch richtig zur Sache." Die Einsatzkräfte im Land mussten hunderte Male ausrücken. Schon am frühen Morgen waren 260 Einsätze bekannt, im Laufe des Vormittags stieg die Zahl auf mehr als 470. Verletzte wurden bisher noch nicht gemeldet.

Sturmböen mit Geschwindigkeiten von mehr als 120 km/h

NDR Wetterexperte Uwe Ulbrich hatte bereits zuvor prognostiziert, dass es auf der See und in Küstennähe durchaus zu Orkanböen und orkanartigen Böen kommen kann. Auch weiter im Landesinneren wurden zum Teil schwere Sturmböen vorhergesagt. Auf der Insel Hiddensee ist am Abend eine Sturmböe von 154 km/h gemessen worden. Am Darßer Ort, in Stralsund und Greifswald wurden Böen der Stärke 12 gemessen. Am Kap Arkona, in Barth, Prohn, Ritzerow und Groß Lüsewitz wehte der Wind mit orkanartigen Böen von über 100 km/h.

Küstenregionen besonders betroffen

Die meisten Einsätze von Polizei und Feuerwehr meldet am Morgen der Landkreis Vorpommern-Greifswald. Hauptsächlich sind Bäume auf die Straßen gestürzt. Auf der Landstraße zwischen Bandelin und dem Abzweig in Richtung Gützkow und der A20 fuhr ein Auto in einen umgestürzten Baum. Einige Bäume kippten auch in Energieleitungen. In Hintersee und Groß Kiesow gab es dadurch kurzzeitige Stromausfälle. Darüber hinaus sind einige Bauzäune umgekippt. Außerdem wurde in Anklam ein Garagendach angehoben. In Krackow ist ein Festzelt weggeweht, das die Feuerwehr einsammeln und abbauen musste. Auch in den anderen Landkreisen sorgte "Zoltan" für Probleme: In Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Morgen der Strom für mehrere Stunden ausgefallen. In Ribnitz-Damgarten ist eine ganze Hüpfburg auf der Templer Straße gelandet. In Utzedel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist während der Fahrt ein Baum auf das Auto eines 26-Jährigen gestürzt. Verletzt wurde bei all diesen Vorfällen niemand.

Äste und umgestürzte Bäume auf den Straßen

Der Sturmnachwirkungen sind vor allem auf den Straßen im Land spürbar. Viele Äste liegen herum, Autofahrer sollten deshalb vorsichtig fahren. Außerdem sind und waren einige Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt:

Landkreis Vorpommern-Greifswald: Sperrung zwischen Ueckermünde und Meiersberg gegen 10 Uhr aufgehoben

Landkreis Vorpommern-Rügen: Sperrung zwischen Siemersdorf und Tribsees wurde gegen 8.50 Uhr aufgehoben, Sperrung zwischen Grenzin und Buchholz gegen 9.50 Uhr aufgehoben

Landkreis Vorpommern-Rügen/ Landkreis Rostock: Sperrung zwischen Sanitz und Dänschenburg

Kreis Mecklenburgische Seenplatte: Sperrung zwischen Roggentin und Granzow wurde gegen 9.50 Uhr aufgehoben

Kreis Nordwestmecklenburg: Sperrung zwischen Neukloster und Reinstorf wurde gegen 7.30 Uhr aufgehoben

Rostock: B 103 war mehrfach kurzfristig gesperrt

Viele Oberleitungen im Bahnverkehr beschädigt

Die Fähren im Land fahren derzeit noch nicht. Laut Scandlines soll der Fährverkehr zwischen Rostock und Gedser bis 13 Uhr ausgesetzt werden. Auch die Wittower Fähre hat bis auf weiteres ihren Betrieb eingestellt. Im Bahnverkehr könnte es noch länger zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Teilweise sind Bäume auf die Gleise oder Oberleitungen gestürzt. Auf der Strecke des RE5 zwischen Stralsund und Berlin hat zwischen Grimmen und Demmin ein umgestürzter Baum die Oberleitung beschädigt. Das teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Freitag mit. Von Stralsund fährt deshalb vorerst kein Zug. Auch auf der Strecke zwischen Rostock, Bad Kleinen und Schwerin gibt es Probleme. Fernzüge werden laut Bahn umgeleitet. Auch zwischen Velgast und Barth fahren derzeit keine Züge. Die Ostdeutsche Eisenbahn meldet wegen des Sturms ebenfalls Einschränkungen im Zugverkehr. In Rostock fährt die Straßenbahn vom Platz der Jugend nicht zum Friedhof. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.

Weihnachtsmärkte und Veranstaltungen in MV abgesagt

Wegen des Sturmtiefs haben am Donnerstag mehrere Weihnachtsmärkte früher geschlossen, einige Veranstaltungen sind ausgefallen. Das jährliche Weihnachtssingen im Rostocker Ostseestadion wurde beispielsweise aus Sicherheitsgründen abgesagt. Laut Veranstalter gibt es in den kommenden Tagen nähere Informationen zur Gültigkeit oder Rückgabe der Tickets. Der Weihnachtsmarkt in Rostock öffnet am Freitag verspätet, erst um 13 Uhr.

