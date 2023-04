Stand: 24.04.2023 17:43 Uhr Nach Streik in Demmin: Lösung für Kreiskrankenhaus in Sicht

Im Tarifstreit um das Kreiskrankenhaus Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) zeichnet sich eine Lösung ab. Vertreter von Ver.di und Landrat Heiko Kärger haben sich am Montag während eines Warnstreiks zu Gesprächen getroffen. Aus Sicht von Ver.di sind die Gespräche positiv verlaufen. Die Gewerkschaft fordert bei den Löhnen eine schrittweise Angleichung an den Flächentarifvertrag, der für die anderen öffentlichen Krankenhäuser gilt. Kärger sowie Vetreter zweier Kreistags-Fraktionen seien offen dafür gewesen. Zudem halte der Kreis weiter am Ziel der Rückkehr in den Flächentarifvertrag bis spätestens 1. Januar 2026 fest. Der Kreis als Träger des Krankenhauses sei nicht gegen die Forderungen der Gewerkschaft, müsse nun allerdings mit der Geschäftsführung der Klinik über den finanziellen Spielraum verhandeln, so ein Gewerkschaftssprecher.

