Biber aus MV soll Ostsee durchquert haben: Experten skeptisch Stand: 27.05.2024 16:49 Uhr Ein norddeutscher Biber soll schwimmend die Ostsee durchquert haben und in Dänemark gelandet sein. Wildtier-Experten reagieren überrascht: Das mutmaßliche Verhalten des Tieres sei mehr als ungewöhnlich.

Im Gespräch mit NDR 1 Radio MV zeigte sich die Biber-Expertin der Deutschen Wildtierstiftung, Bettina Lebuser, überrascht von der Geschichte, dass ein Biber - eventuell aus Mecklenburg-Vorpommern - an der Südküste Dänemarks aufgetaucht ist. Dass ein Biber sich in die Ostsee traue, höre man nicht alle Tage, so Lebuser.

Tier trat Reise möglicherweise auf Treibholz an

Es sei jedoch möglich, räumte die Experte vom Gut Klepelshagen in Kreis Vorpommern-Greifswald ein. Dort befindet sich die Forschungsstation der Deutschen Wildtierstiftung. Bislang sei aber kein Fall bekannt, in dem ein Biber sich bewusst in die Ostsee stürzt. Die Ostsee mit zum Teil hohem Wellengang sei den Tieren zu groß. Beobachtet wurde aber, dass auf der Insel Usedom ein Biber am Strand Baue errichtet. Für Bettina Lebuser ist dies auch eine mögliche Erklärung: Sollte der Biber wirklich aus Mecklenburg-Vorpommern stammen, dann könnte er am Strand oder im Meerwasser Treibholz entdeckt haben und dann darauf weggetrieben worden sein. Woher er tatsächlich stammt, soll eine DNA-Probe klären.

Biber gilt in Dänemark als ausgerottet

In Dänemark gibt es laut der Biberexpertin schon lange keine Biber mehr. Die Tierart wurde dort ausgerottet. Der mutmaßliche Einwanderer aus Mecklenburg-Vorpommern sei der erste Biber, der dort seit Langem gesehen wurde. Die Experten vor Ort müssten jetzt schauen, ob der Biber in Dänemark heimisch werden kann. Das würde von der Naturausstattung abhängen. Der Biber bevorzuge feuchte Lebensräume und kleine Gewässer.

Erste Sichtung am Badestrand

Am 29. April wird der Biber erstmals an einem Badestrand nahe des Hafenstädtchens Gedser fotografiert. Vermutlich ist er dort an Land gegangen und danach 25 Kilometer weiter bis zur Inselhauptstadt Nykøbing gewandert. Ausgerechnet im Stadtpark lässt sich der wanderlustige Nager nieder und versucht am 11. Mai mit den Kindern eines nahegelegenen Kindergartens anzubandeln. Kurz danach taucht er auf einem Supermarktparkplatz auf und wird dort von einer Tierschutzorganisation eingefangen. Zum ersten Mal hatte TV2 Øst über den zugeschwommenen Biber am 14. Mai berichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 27.05.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Meer und Küste Tiere