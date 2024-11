Nach Sprung aus Hochhaus mit Baby in Rostock: Kind gestorben Stand: 25.11.2024 05:09 Uhr Am vergangenen Dienstag war ein 34 Jahre alter Mann in Rostock mit einem Kind auf dem Arm aus dem zehnten Stock eines Hochhauses im Stadtteil Schmarl gesprungen. Das Mädchen erlag wenige Tage später seinen Verletzungen.

Das neunmonatige Mädchen sei wegen der schweren Verletzungen durch den Sturz am Sonnabend gestorben, bestätigte die Polizei am Montag. Mit Verweis auf die Staatsanwaltschaft Rostock hatte die Ostsee-Zeitung zuvor berichtet.

Lebensgefährtin lebensgefährlich verletzt

Der Mann, der aus Algerien stammt, war nach dem Sprung sofort tot. Laut Polizei ist noch nicht sicher, ob der Mann der Vater des Kindes ist. Er soll vor dem Sprung seine Lebensgefährtin, die 23 Jahre alte deutsche Mutter des Babys, angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Die Frau sei inzwischen außer Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat seien weiterhin unklar, so die Staatsanwaltschaft. Die Mutter und ihr Kind waren laut Polizei in der Wohnung gemeldet, der Mann nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.11.2024 | 05:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock