Nach Leichenfund in Greifswald: Toter identifiziert Stand: 16.07.2024 13:21 Uhr Gut anderthalb Wochen nach dem Fund einer Leiche in einer Greifswalder Wohnung steht die Identität des Toten fest. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Stralsund handelt es sich um einen 59-jährigen Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Die Polizei hatte Anfang Juli in einer Greifswalder Wohnung eine tote Person gefunden. Zunächst war danach seine Identität ungeklärt. Wie der Mann zu Tode kam, will die Behörde mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht sagen. Es gebe einen hinreichenden Verdacht, dass er nicht eines natürlichen Todes starb.

Durchsuchungsbeschluss auf Grund von Drogen

Auch werde derzeit geprüft, in welchen Zusammenhang das Opfer zu dem 50-jährigen Wohnungsmieter und einer 17-Jährigen stand, die sich ebenfalls in der Wohnung befand, in der die Leiche gefunden wurde, so die Staatsanwaltschaft.

Beamte hatten den Toten in der Wohnung zufällig entdeckt, als ein Durchsuchungsbeschluss gegen den 50-Jährigen im Zusammenhang mit einem Drogendelikt vollstreckt wurde.

Weitere Informationen Die Polizei ermittelt nach Leichenfund in Greifswalder Wohnung Eigentlich sollte die Wohnung nach Drogen durchsucht werden. Jetzt sitzen zwei Personen in U-Haft. Der Vorwurf: Totschlag. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 16.07.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald