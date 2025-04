Nach Havarie: "Baltica" wird von Kühlungsborn nach Rostock geschleppt

Stand: 09.04.2025 08:41 Uhr

Auf der Ostsee vor Kühlungsborn ist am Montagvormittag der Ausflugsdampfer "Baltica" in der Nähe der Seebrücke in Seenot geraten. Nachdem das Leck provisorisch abgedeckt wurde, ist das Schiff weiterhin schwimmfähig.