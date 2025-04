"Baltica" nach Havarie zur Reparatur im Rostocker Hafen eingetroffen Stand: 09.04.2025 13:21 Uhr Zwei Tage nach einer Havarie vor der Seebrücke in Kühlungsborn hat ein Schlepper den Ausflugsdampfer "Baltica" nach Rostock gebracht. Dort soll das 65 Jahre alte Schiff repariert werden.

Die auf der Ostsee havarierte "Baltica" ist von Kühlungsborn in den Rostocker Seehafen gebracht worden. Ein Schlepper nahm den Ausflugsdampfer am Mittwochvormittag an die Leine, begleitet von zwei weiteren Booten. Etwa vier Stunden dauerte das Verholen des Schiffes, das am Montag auf offener See offenbar Probleme mit der Antriebswelle hatte.

"Baltica" mit Schaden an der Antriebswelle

Die 65 Jahre alte "Baltica" soll auf einer Werft repariert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Antriebswelle während eines Ausflugs am Montag gebrochen. Dadurch entstand den Angaben zufolge ein Riss im Heck des Schiffes, durch den Wasser eindrang. Das Schiff kehrte kurz nach dem Ablegen zur Seebrücke in Kühlungsborn zurück, wo die Passagiere sicher an Land gehen konnten. Der Ausflugsdampfer war erst vor wenigen Wochen auf Seetauglichkeit überprüft worden.

