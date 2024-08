Nach Großbrand in Schwerin: Feuerwehr weiter im Einsatz Stand: 19.08.2024 06:51 Uhr In Schwerin-Wüstmark ist am frühen Samstagabend eine Lagerhalle in Brand geraten. Rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund zwei Millionen Euro.

Aus bislang ungeklärter Ursache war das Feuer in einer Lagerhalle für Futtermittel zwischen zwei Getreidesilos im Stadtteil Wüstmark ausgebrochen. Dort waren nach Angaben des Pächters rund 8.000 Strohballen gelagert. Er rechne mit einem Millionenschaden, sagte er im Gespräch mit einem NDR Reporter. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund zwei Millionen Euro.

Mehr als 100 Einsatzkräfte im Einsatz

Am Samstagabend rückten Feuerwehr und Polizei mit mehr als 100 Einsatzkräften aus und konnten ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden, aber leeren Silos verhindern. Vor Ort waren auch das Deutsche Rote Kreuz, um die Einsatzkräfte zu versorgen sowie der Kriminaldauerdienst. Die Brandursache ist unklar und muss noch ermittelt werden.

Lage erschwert Löscharbeiten

Bisher konnte das Feuer noch nicht gelöscht werden. Laut Einsatzleiter der Feuerwehr Schwerin, Gunnar Rehhagen, werden die Löscharbeiten vor Ort noch eine Weile andauern: "Stroh ist ja so eine Sache, das kriegt man nie richtig aus. Und wenn man es auseinanderzieht, fängt es wieder an zu brennen. Also das wird eine langwierige Geschichte."

Auch die Lage der Halle lässt die Löscharbeiten nur langsam vorangehen, so ein Sprecher des Amtes für Brand und Katastrophenschutz gegenüber dem NDR. Am Montag will die Feuerwehr mit Hilfe von schwerem Gerät die Halle Stück für Stück abtragen. Zum einen, weil die Halle einsturzgefährdet sei und zum anderen, um besser an die Brandherde heranzukommen und den Brand endgültig zu löschen.

AUDIO: Großbrand in Schwerin: Lagerhalle droht einzustürzen (1 Min) Großbrand in Schwerin: Lagerhalle droht einzustürzen (1 Min)

Feuerwehreinsatz voraussichtlich am Montag beendet

Die Feuerwehrleute werden regelmäßig ausgewechselt um Überlastungen zu vermeiden. Inzwischen sei die Berufsfeuerwehr abgerückt, um im Notfall für andere Hilfsleistungen bereitzustehen. Die Einsatzkräfte arbeiten seit Samstagabend mit Atemschutzgeräten gegen das Feuer. Damit können sie zwischen 20 und 30 Minuten unter Vollschutz arbeiten. Laut Einsatzleiter Stefan Krohn, werden am Montag noch ungefähr 50 Einsatzkräfte im Einsatz sein. Die Löscharbeiten sollen voraussichtlich am Montagabend beendet sein, hieß es.

Fenster und Türen geschlossen halten

Anwohner werden weiterhin gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Verletzt wurde laut Angaben der Polizei niemand. Zu der Brandursache konnten Feuerwehr und Polizei zunächst nichts sagen. Die Ermittlungen dauern an.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 18.08.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin