Brand in Neu Broderstorf: 71-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Stand: 18.08.2024 08:40 Uhr

Bei einem Brand in Neu Broderstorf (Landkreis Rostock) wurde am Sonnabend ein Mann lebensbedrohlich verletzt und starb im Krankenhaus. Das Wohnhaus und zwei Autos des 71-Jährigen standen in Flammen.