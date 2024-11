Nach Flucht vor Polizei: Autofahrer überschlägt sich und stirbt Stand: 07.11.2024 06:15 Uhr Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle im Kreis Vorpommern-Greifswald ist ein 32-Jähriger tödlich und sein Beifahrer schwer verletzt worden.

Nachdem einem Streifenwagen auf der L261 bei Greifswald ein Pkw aufgefallen war, der in Schlangenlinien fuhr, wollten die Beamten den Autofahrer kontrollieren - der flüchtete jedoch.

Auto überschlägt sich in einer Kurve

Auf der Flucht vor der Kontrolle hatte sich das Auto dann in einer Kurve überschlagen. Durch den Unfall wurden die beiden Männer im Auto eingeklemmt. Die Beamten holten den leblosen Fahrer heraus und versuchten ihn wiederzubeleben. Aber auch die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den 32 Jahre alten Mann tun. Der 59 Jahre alte Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 07.11.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald