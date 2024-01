Nach Cyberangriff: Gesamte IT-Infrastruktur wird neu aufgebaut Stand: 23.01.2024 16:06 Uhr Ende November war die Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen Opfer eines Cyber-Angriffs geworden. Ein vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifiziertes Unternehmen ist noch immer dabei, die Systeme wiederherzustellen.

Nach wie vor sind die Abteilungen der Verwaltungen offline - also getrennt vom Internet. Das Unternehmen überprüft nun die einzelnen Anwendungen, zum Beispiel im Katasteramt. Sie werden gescannt und die Software, die unauffällig bleibt, geht in eine Quarantänezeit. Erst nach einer weiteren Überprüfung können die Systeme als sauber eingestuft und in eine neue, funktionsfähige IT- Struktur übernommen werden, teilte der Kreis Vorpommern-Rügen mit.

Noch monatelang Einschränkungen

Wann dieser stufenweise Neuaufbau genau abgeschlossen sein wird und Verwaltungsabläufe wieder wie gewohnt funktionieren, ist noch nicht klar. Der Kreis rechnet aber mit mehreren Monaten. So lange müsse noch mit Einschränkungen gerechnet werden. Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass bei dem Cyberangriff sensible Daten gestohlen wurden.

