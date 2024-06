Nach Carport-Brand in Dabel: Jetzt ermittelt der Staatsschutz Stand: 03.06.2024 13:47 Uhr Mitten in der Nacht zum Sonntag ging in Dabel ein Carport in Flammen auf. Drei Autos wurden zerstört - Sachschaden rund 50.000 Euro. Möglicherweise steht das Feuer in Zusammenhang mit der Organisation von Demonstrationen.

Etwa 50.000 Euro Schaden sollen bei dem Brand in Dabel (Landkreis Ludwigslust-Parchim) entstanden sein - die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus. Ein Carport und drei Autos wurden dabei zerstört, ein angrenzendes Wohnhaus durch die Hitze beschädigt. Laut Bürgermeister Jörg Neumann (parteilos) gab es bereits mehrere Vorfälle dieser Art. So sei das Stoff-Dach eines Cabrios aufgeschlitzt und auch ein Plakat an einem Zaun mutwillig zerstört worden - alles auf demselben Grundstück.

Besteht Zusammenhang zu den Montags-Demos?

Dieses Grundstück gehört der Organisatorin der sogenannten "Montags-Demos" in Dabel. Teilnehmer dieser Protestaktion sprechen sich auch gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft in der Gemeinde aus. Die Polizei bestätigte, dass auch die jüngste Sachbeschädigung Gegenstand der Ermittlungen ist. Laut Bürgermeister Neumann sollen die Demos vorerst eingestellt werden - aus Angst vor möglichen weiteren Übergriffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.06.2024 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim