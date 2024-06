Stand: 01.06.2024 07:17 Uhr Dabel: Drei Autos unter Carport verbrannt - 50.000 Euro Schaden

In Dabel hat in der Nacht zu Sonnabend ein Carport mit drei darin abgestellten Autos gebrannt. Laut Polizei konnten Einsatzkräfte der Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf das anliegende Wohnhaus verhindern. Zwei Personen seien unverletzt aus dem Gebäude geholt worden. Erst am frühen Morgen war der Brand komplett gelöscht. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 01.06.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim