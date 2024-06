Nach Carport-Brand in Dabel: Staatsschutz ermittelt

Stand: 03.06.2024 13:47 Uhr

Mitten in der Nacht zum Sonntag ging in Dabel ein Carport in Flammen auf. Drei Autos wurden zerstört - Sachschaden rund 50.000 Euro. Möglicherweise steht das Feuer in Zusammenhang mit der Organisation von Demonstrationen.