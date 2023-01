Nach Böller-Angriff auf Grabower Rathaus Tatverdächtiger gefasst

Stand: 06.01.2023 12:50 Uhr

Nach den Beschädigungen am Rathaus in Grabow (Kreis Ludwigslust-Parchim) in der Silvesternacht ist jetzt ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden. Es handelt sich um einen 38-jährigen Mann aus Grabow.