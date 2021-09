Nach Bedrohung und Verfolgungsjagd: Polizei nimmt 52-Jährigen fest

Stand: 08.09.2021 13:48 Uhr

Massiver Polizeieinsatz am Mittwochmorgen in Rostock: Gesucht wurde ein Verkehrsrowdy, der in der Stadt und im Landkreis Rostock mit stark überhöhter Geschwindigkeit und teilweise als Geisterfahrer unterwegs war. Zuvor hatte er Menschen mit einem Messer bedroht.