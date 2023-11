NDR investiert in Regionalstudios - davon profitiert auch MV Stand: 06.11.2023 16:20 Uhr Der NDR ist in Norddeutschland mit insgesamt zwölf Regionalstudios vertreten - vier davon in Mecklenburg-Vorpommern. Um deren Berichterstattung zu stärken, soll der Sender von 2024 bis 2026 jährlich 2,5 Millionen Euro umschichten.

Der Norddeutsche Rundfunk investiert künftig noch stärker als bisher in die breite Berichterstattung aus den Regionen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Das bedeutet, dass überall mehr Reporterinnen und Reporter aus den Regionalstudios unterwegs sein werden. Auch an den vier NDR Standorten in Mecklenburg-Vorpommern wurde diese Ankündigung äußerst positiv aufgenommen.

NDR Intendant betont "Perspektivenvielfalt"

NDR Intendant Joachim Knuth sagte am Freitag vor dem Rundfunkrat der ARD: "In einer Zeit großer gesellschaftlicher Veränderungen wird es umso wichtiger, verschiedene Sichtweisen in unsere Programme einzubringen. Der Blick aus dem Regionalstudio Greifswald hat denselben Stellenwert wie der aus einer zentralen Redaktion in Hamburg, Kiel oder Schwerin. Die Stärkung der Regionalstudios bedeutet, die Perspektivenvielfalt in allen Programmangeboten des NDR auszuweiten."

Regionalstrategie stärkt alle NDR Kanäle

Im Sinne dieser Regionalstrategie wird der NDR von 2024 bis 2026 jährlich 2,5 Millionen Euro seines Budgets umschichten. Geplant ist die Berichterstattung im Einklang mit dem NDR Staatsvertrag auf allen Ausspielwegen zu stärken. Im Fernsehen und im Radio sowie über Apps, Online und die Mediatheken. Die Auswirkungen im NDR Programm sollen bereits im kommenden Jahr hör- und sichtbar werden. Bereits Mitte Oktober hatte der NDR die Anzahl seiner Ausbildungsplätze für das Regionalvolontariat im Norden von vier auf acht Stellen erhöht.

Berichterstattung "vor der Haustür"

Der Studioleiter des Haff-Müritz-Studios in Neubrandenburg, Michael Elgaß, sagte bei NDR MV Live: "Wir haben diese Nachricht sehr erfreut aufgenommen, denn die Menschen interessieren sich besonders für das, was direkt vor ihrer Haustür passiert. Die Stärkung der Regionalität ist eine unserer Kernaufgaben. Dafür benötigen wir aber auch neue Kolleginnen und Kollegen." Er richtete einen Appell, an junge Journalistinnen und Journalisten, sich beim NDR zu bewerben.

Das sind die vier Standorte in MV

Die vier NDR Standorte Mecklenburg-Vorpommerns befinden sich in Schwerin, Rostock, Greifswald und Neubrandenburg. Für interessierte Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten geht es grundsätzlich darum, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen aus der Region zu treffen, sauber zu recherchieren und komplexe Themen verständlich darzustellen. Wie das am besten klappt - hauptsächlich darum geht es während der zweijährigen Ausbildung im Regionalvolontariat.

Volontariate beginnen am 1. August 2024

Insgesamt bietet der NDR zwei verschiedene journalistische Volontariate an: Neben dem Regionalvolontariat gibt es auch noch das Programmvolontariat. Die Ausschreibung für das Programmvolontariat beginnt am 18. Dezember 2023 und endet am 29. Januar 2024. Gemeinsamer Ausbildungsbeginn für das Programm- und das Regionalvolontariat ist der 1. August 2024 in Hannover. Bewerbungen sind ausschließlich über das Bewerbungsportal möglich. Weitere Details zu den Anforderungen, Ausbildungsinhalten und Konditionen sind auf der NDR Karriereseite zu finden.

