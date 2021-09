Regionalvolontariat in den NDR Landesfunkhäusern

Das Volontariat im NDR ist eine professionelle journalistische Ausbildung - crossmedial, innovativ und abwechslungsreich. Der NDR ist die drittgrößte öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt der ARD. Wir berichten für circa 14 Millionen Menschen im Norden, sind in West und Ost, an Nordsee und Ostsee, im Harz und mittendrin zu Hause. Im Regionalvolontariat bilden wir dich in einem unserer Landesfunkhäuser in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder Hamburg zum*zur Journalist*in aus.

Hinweis zur Bewerbung Die Ausschreibung für das Regionalvolontariat startet am 3. Januar 2022 und geht bis zum 13. Februar 2022.

Du entscheidest dich für dein Wunsch-Bundesland (Auswahl im Bewerbungsportal, nur eine Angabe möglich). Dieses wird für die zwei Jahre deine journalistische Heimat. Während des Regionalvolontariats lernst du unterschiedliche Redaktionen und Studios deines Landesfunkhauses kennen.

VIDEO: Deine Ausbildung als Regional-Volontär*in (1 Min)

Außerdem wirst du in Redaktionen des NDR eingesetzt, die eng mit den Regionalprogrammen kooperieren. Du arbeitest in unterschiedlichen Teams, bist dicht dran an Menschen und ihren Geschichten, informierst über wichtige und relevante Themen und lernst über globales Geschehen aus regionaler Perspektive zu berichten. Dabei bist du in Radio, TV, Online und Social Media unterwegs. Und darauf bereiten wir dich natürlich vor.

Gemeinsam mit den anderen Volontär*innen des NDR lernst du das journalistische Handwerk und vertiefende Skills, unter anderem in diesen Trainings:



Grundlagen des Journalismus, Medienrecht und Medienethik

regionale Berichterstattung

Recherche und Datenjournalismus

journalistisches Schreiben und Texten

Führen von Interviews und Gesprächen

Live-Einsätze als Reporter*in

Arbeiten als VJ (Videojournalist*in) und mobile*r Reporter*in

Entwicklung neuer Formate

Zusätzlich bekommen alle Volontär*innen individuelle Sprechtrainings, Trainings zur Persönlichkeitsentwicklung und Workshops, um ihre persönlichen journalistischen Schwerpunkte und Kompetenzen zu stärken.

Das suchen wir

Wir suchen Regionalvolontär*innen, die:



Lust auf Norddeutschland und den Arbeitgeber NDR haben

wichtige Informationen, gesellschaftlich relevante Themen sowie Geschichten von Menschen aus regionaler Perspektive erzählen und präsentieren wollen

Lust haben, unsere regionalen Programme in allen Ausspielwegen weiter voran zu bringen und

darüber hinaus vielleicht noch spezielle Skills mitbringen - zum Beispiel in Bereichen wie Zielgruppenanalyse, Distribution, Mediengestaltung, Programmieren oder Auswertung von Daten und Statistiken

Das bringst du mit

Abitur oder Fachhochschulreife

ggf. Studium oder andere Berufserfahrungen (beides kein Muss)

erste journalistische Erfahrungen, etwa für Print, Audio, TV, Social Media, idealerweise als Regionalreporter*in

außerordentliches Gespür für regionale Themen und Lust, regionalen Journalismus im NDR weiter voran zu bringen

sehr gute Kenntnisse des Bundeslandes, in dem du dein Regionalvolontariat machen möchtest

großes Interesse an aktuellen Geschehnissen und gesellschaftlich relevanten Themen

sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift

Lust auf Einsätze an verschiedenen Standorten, in wechselnden Teams und zu unterschiedlichen Zeiten (etwa am Wochenende)

Führerschein (für Pkw) von Vorteil

kein vorheriges journalistisches Volontariat

So bewirbst du dich

Du kannst dich innerhalb von sechs Wochen (3. Januar bis 13. Februar 2022) über unser Bewerbungsportal bewerben.

Alle Infos zur Bewerbung auf einen Blick: Beginn des Volontariats: 1. August 2022

Dauer: 24 Monate

Orte: NDR Standorte in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder Hamburg



Bewerbungszeitraum:

3. Januar bis 13. Februar 2022



Auswahltermine inkl. Wissenstest & Vorstellungsgespräch:

Wissenstest & Arbeitsproben im Zeitraum: Mitte März 2022 Vorstellungsgespräche im Zeitraum: Ende März 2022

Bewerbung:

Bitte bewirb dich ausschließlich über das alle von uns gewünschten Bewerbungsunterlagen als Anhänge hoch und achte auf die angegebenen Dateiformate. Für alle gelten die gleichen Chancen. Vergessene Anhänge werden wir nach Bewerbungsschluss nicht mehr annehmen. Fehlen wichtige Unterlagen nach Bewerbungsschluss, können wir deine Bewerbung leider nicht berücksichtigen. Daher prüfe alles noch einmal genau, bevor du deine Bewerbung abschickst.



Gewünschte Bewerbungsunterlagen:

Bewerbungs- bzw. Motivationsschreiben

kurzer Lebenslauf

schulische und ggf. berufliche Zeugnisse

Nachweise journalistischer Arbeit, etwa veröffentlichte Artikel oder Beiträge, Links zu Veröffentlichungen oder eigenen Social Media Kanälen etc.

kreative Selbstpräsentation "Ich in 1’30 min" in einem Audio-, Video- oder Social-Media-Format

Ansprechpartnerin:

Diana Dlugosch

Telefon: (0511) 988 2060

Diana Dlugosch

Telefon: (0511) 988 2060

E-Mail: ndr.volontaersausbildung@ndr.de

So wählen wir aus

Nachdem du sechs Wochen Zeit hattest, deine Bewerbung an uns zu schicken, benötigt unsere Volontariatskommission etwa genauso so lange, deine und die anderen Bewerbungen durchzuschauen und zu bewerten. Leider können nicht alle Bewerber*innen einen Platz im Regionalvolontariat bekommen. Daher wird die Kommission anhand der Bewerbungsunterlagen eine erste Auswahl treffen müssen.

Wenn du in der Auswahl bist, wirst du in einem weiteren Schritt einen Wissenstest absolvieren und kannst deine Kreativität und dein journalistisches Geschick bei der Erstellung von kleinen Arbeitsproben zeigen (Zeitraum: Mitte März 2022). Nachdem du diese Aufgaben erfolgreich absolviert hast, möchte dich die Volontariatskommission in einem Vorstellungsgespräch (Zeitraum: Ende März 2022) näher kennenlernen.

Anschließend weißt du bereits nach wenigen Tagen, ob du am 1. August 2022 mit dem Regionalvolontariat beim NDR starten wirst.

Der NDR hat die "Charta der Vielfalt" unterzeichnet. Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen. Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind uns willkommen. Sie werden bei gleicher Eignung und Befähigung vorrangig berücksichtigt.

Deine Perspektive im NDR

Nach erfolgreichem Abschluss deines Regionalvolontariats möchte der NDR dich gern in dem Landesfunkhaus beschäftigen.

Deine Vergütung im Regionalvolontariat

1. Halbjahr: 1.684,05 Euro

2. Halbjahr: 1.770,76 Euro

3. Halbjahr: 1.857,47 Euro

4. Halbjahr: 1.944,18 Euro

Für die Zeit des zweijährigen Regionalvolontariats hast du insgesamt 50 Urlaubstage. Außerdem zahlt der NDR dir Übernachtung und Spesen, wenn du außerhalb deines Dienstortes eingesetzt wirst.

Und das bietet dir der NDR auch

Zuschuss zu Monatskarten des Öffentlichen Nahverkehrs

Kantinen an den Hauptstandorten Hamburg, Hannover, Kiel und Schwerin

Sportangebote an den Hauptstandorten Hamburg, Hannover, Kiel und Schwerin

Unterstützung für junge Familien und einen externen Beratungsservice