NDR Nordmagazin unter besten Regionalmagazinen Deutschlands Stand: 04.01.2024 14:43 Uhr Das NDR Nordmagazin ist auch im vergangenen Jahr sehr erfolgreich gewesen. Im deutschlandweiten Vergleich landete das Regionalmagazin aus Mecklenburg-Vorpommern auf Platz 3.

2023 erzielte das NDR Nordmagazin einen Marktanteil von 37,3 Prozent und belegte damit nur knapp hinter dem NDR Hamburg Journal den dritten Rang im bundesweiten Vergleich. Das beliebteste Regionalmagazin Deutschlands war auch im vergangenen Jahr wieder "buten un binnen" von Radio Bremen. Auf den Plätzen 4 und 5 landeten die NDR Regionalmagazine aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Damit schalteten durchschnittlich pro Tag mehr als 1,2 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen eines der halbstündigen NDR-Landesprogramme um 19:30 Uhr ein.

Ansporn und Motivation für das kommende Jahr

Laut Sibrand Siegert, Chef vom Dienst Nordmagazin, ist dieses Ergebnis ein Ansporn, um weiter für aktuelle, regionale, journalistisch ausgewogene und unabhängige Berichterstattung einzustehen. Auch NDR Intendant Joachim Knuth erklärte, er freue sich, dass so viele Menschen die Regionalmagazine des NDR einschalteten und damit ihr Vertrauen schenkten. Diese Auszeichnung sei zugleich auch ein Ansporn, so Knuth weiter. Schon in diesem Jahr sollten noch mehr Reporterinnen und Reporter aus den Regionen in allen Programmen und Ausspielwegen des NDR und der ARD berichten.

