NDR MV Sommerparty: Ueckermünde gewinnt die Stadtaufgabe Stand: 01.09.2024 08:41 Uhr Rund 5.000 Besucher haben am Sonnabend in Ueckermünde auf der NDR MV Sommerparty gefeiert. 82 von ihnen kamen mit pinken Haaren und erfüllten damit die dem Badeort gestellte Stadtaufgabe.

Rund 5.000 Besucher sind am Sonnabend der Einladung von NDR 1 Radio MV zur zweiten Sommerparty des Jahres nach Ueckermünde gefolgt. Die Moderatoren Stefan Kuna und Leif Tennemann sorgten auf der Showbühne im Ueckerpark für lustige Spiele, das Nordmagazin sendete live aus dem Badeort am Stettiner Haff und "Billy Rock" aus Wismar regte zum Tanzen an. Bis in den späten Abend legte dann NDR MV DJ Nils Söhrens auf.

Ueckermünder lösen Stadtaufgabe mit Bravour

Mit Bravour erfüllten die Ueckermünder die ihnen gestellte Stadtaufgabe. 82 Kinder, Frauen und Männer meldeten sich während der Live-Übertragung des Nordmagazines an der NDR-Bühne bei Stefan Kuna und Dania Behm. 32 hätten genügt, um die Aufgabe zu lösen, die sich auf die Haarfarbe und das Alter von Dania Behm bezog, die ab Montag neue Moderatorin in der Stefan-Kuna-Show ist. Für die gelöste Aufgabe gab es 1.000 Euro, womit neue Holzfiguren für den Märchenwaldweg zwischen Innenstadt und dem Strandbad geschnitzt werden können.

Marc Angerstein schon am Vormittag als Warm-Up

Marc Angerstein hatte bereits am Vormittag von 9 bis 14 Uhr die Morningshow live aus Ueckermünde gesendet. Danach sorgte Telefonspaßvogel Leif Tennemann für viele Lacher. Auch NDR Maskottchen Antje kam in die Stadt, damit Groß und Klein sich bei ihr einen herzlichen Drücker abholen konnten.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 31.08.2024 | 19:30 Uhr