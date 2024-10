Mysteriöses Robbensterben geht weiter: Erneut Kadaver auf Rügen gefunden Stand: 28.10.2024 10:49 Uhr An der Ostküste Rügens sind drei weitere tote Robben geborgen worden. Sie waren am Wochenende an den Stränden von Lobbe, Gager und Klein Zicker gefunden worden.

Das mysteriöse Robbensterben an der Ostküste Rügens geht offenbar weiter. Am vergangenen Wochenende sind drei weitere Tiere tot an der Südost-Küste Rügens gefunden worden. Mitarbeitende des Biosphärenreservat haben die Kadaver am Montag zur weiteren Untersuchung zum Landesamt für Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit und Fischerei nach Rostock gebracht. Mit den Neufunden hat die Zahl der toten Tiere insgesamt die 30er-Marke überschritten.

Hinweise auf Ertrinken bei mehreren Tieren

Zum Zustand der Tiere machte das Biosphärenreservat keine Angaben. Insgesamt wurden mit den Neufunden allein 23 Tiere an einem eng begrenzten Küstenabschnitt an der Südostküste Rügens gefunden. Bei den bislang untersuchten Tieren konnten die Experten eine Infektionskrankheit wie Vogelgrippe und Staupe bereits ausschließen. Sie waren in einem guten Ernährungszustand. Bei einigen Tieren gab es Hinweise darauf, dass sie ertrunken sein könnten. Ergebnisse der histologischen Untersuchungen stehen noch aus, dabei wird Gewebe unter dem Mikroskop auf krankhafte Veränderungen geprüft. Die Wasserschutzpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

