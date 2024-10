Ministerium in Sorge: Mehr als 20 tote Kegelrobben an Rügens Küste Stand: 17.10.2024 15:53 Uhr An der Ostküste Rügens sind in den vergangenen zwei Wochen ungewöhnlich viele tote Kegelrobben geborgen worden. Nach Angaben des Umweltministeriums ist die Ursache dafür noch nicht bekannt.

Seit Anfang Oktober sind überwiegend an der Ostküste Rügens mehr als 20 Kegelrobben tot geborgen worden. Die meisten Kadaver wurden zwischen Lobbe und Thiessow gefunden, wie das Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommerns am Donnerstag mitteilte. Diese ungewöhnliche Häufung toter Kegelrobben gebe den Behörden Anlass zur Sorge, hieß es. "Es handelt sich um ausgewachsene Tiere ohne erkennbare Verletzungen, in einem guten Ernährungszustand", so Umweltminister Till Backhaus (SPD).

Vogelgrippe als Todesursache ausgeschlossen

Die toten Tiere sollen nun vom Deutschen Meeresmuseum (DMM) sowie vom Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) in Rostock untersucht werden. Bislang konnte Vogelgrippe als Todesursache vom LALLF ausgeschlossen werden. Nach Angaben des Ministeriums hat auch die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Kegelrobbe galt als ausgestorben

Die Kegelrobbe ist sowohl nach dem Bundesartenschutzgesetz als auch nach dem Bundesnaturschutzgesetz eine besonders geschützte Art. Die Kegelrobbe galt seit etwa 1920 in der Ostsee als ausgestorben. Erst seit einigen Jahren hat sich der Bestand der bis zu 2,5 Meter großen und über 200 Kilo schweren Tiere auch vor den Küsten Mecklenburg-Vorpommerns erholt.

