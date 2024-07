Mutmaßliches Tötungsdelikt: Leiche in Rostock entdeckt Stand: 17.07.2024 10:08 Uhr Wachmänner haben am Morgen einen leblosen Mann in einer Rostocker Obdachlosenunterkunft gefunden. Die Leiche weist Stichverletzungen auf. Ein Tatverdächtiger konnte schon ermittelt werden.

In einer Obdachlosenunterkunft im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel hat es mutmaßlich ein Tötungsdelikt gegeben. Das bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Rostock, Manuela Merkel, auf Anfrage des NDR. Die Ermittlungen laufen.

Streit mit mutmaßlichem Täter

Laut Merkel ist in der Obdachlosenunterkunft um 7 Uhr am Morgen ein deutscher Mann leblos aufgefunden worden - mit Messerstichen im Hals. Diese seien wohl auch die Todesursache, so Merkel weiter. Ein anderer Deutscher gilt als tatverdächtig und soll bereits festgenommen worden sein. Zeugen hätten den Mann dabei beobachtet, wie er am Dienstag mit dem mutmaßlich Erstochenen gestritten habe. Die Polizei gehe nun der normalen Tatortarbeit nach, danach soll es genauere Informationen geben.

