Museum Peenemünde bekommt provisorische Leiterin

Bis eine neue Geschäftsführerin beziehungsweise ein neuer Geschäftsführer gefunden ist, übernimmt eine Mitarbeiterin des Finanzministeriums vorübergehend die Geschäftsführung des Historisch-Technischen Museums Peenemünde auf der Insel Usedom. Darauf hat sich der Aufsichtsrat des Museums geeinigt. Die Diplom-Kauffrau Anne Radohs kommt aus einem internen Beraterstab des Finanzministeriums namens "MV-Beratung", der Ministerien, Behörden und Ämter bei der Modernisierung der Verwaltung unterstützen soll.

Überraschende Vertragsauflösung

Das Land und der bisherige Geschäftsführer Michael Gericke hatten überraschend vor einem Monat die Auflösung ihrer Zusammenarbeit bekanntgegeben. Gründe dafür wurden nicht bekannt. Gericke hatte zwölf Jahre lang das Museum geleitet. In den kommenden Jahren soll es aufwendig umgebaut und die Dauerausstellung neu konzipiert werden. Die Nationalsozialisten entwickelten und testeten in Peenemünde von 1936 an Raketen. Jährlich schauen sich rund 150.000 Besucherinnen und Besucher die Ausstellung an.

