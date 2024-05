Stand: 03.05.2024 15:34 Uhr Peenemünde: Zehn Millionen Euro Fördermittel für Museum

Für eine neue Dauerausstellung im Historisch-Technischen Museum in Peenemünde stehen rund zehn Millionen Euro Fördermittel bereit. Mecklenburg-Vorpommerns Kultusministerium hat den entsprechenden Bescheid am Freitag übergeben. Das Land ist mit 4,8 Millionen Euro beteiligt, die Bundesregierung steuert fünf Millionen Euro bei. Die neue Ausstellung soll im Jahr 2027 eröffnen. Auch das Gebäude wird saniert, ein neues Depot wird entstehen. Während des Zweiten Weltkrieges hatten die Nazis in Peenemünde Vernichtungswaffen entwickelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald