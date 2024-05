Müritz-Sail erstmals in drei Orten - Veranstalter zufrieden Stand: 13.05.2024 05:51 Uhr Die Müritz-Sail, das erste maritime Volksfest des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern, ist zu Ende. Sowohl Händler als auch Schausteller seien mit dem Verlauf zufrieden, so der Veranstalter.

Die Müritz-Sail fand in diesem Jahr zum 22. Mal statt. Dem Organisator Steffen Kerfers zufolge sind die Beteiligten zufrieden, er selbst "mega happy": Von Himmelfahrt bis Sonntag besuchten rund 60.000 Gäste das Volksfest in Waren, Rechlin und - zum ersten Mal in der Geschichte des Volksfests - auch in Röbel. Das seien in etwa so viele wie im vergangenen Jahr.

Neue Messe in Röbel soll auch 2025 dabei sein

In Röbel am Westufer der Müritz fand am Wochenende die erste "Müritz Sail Angel & Wassersport-Expo" statt. Dort präsentierten 40 Aussteller und Fachhändler Ausrüstung und neue Angeltechniken, sowohl am als auch auf dem Wasser. Mit dabei war etwa der Anglerverband MV, der rund 47.000 Mitglieder zählt. Neben Informationen zu Angeln, Gewässerpflege, Fischschutz und Jugendarbeit gab es auch Fachvorträge und Kochvorführungen in einer Showküche. Alle Aussteller seien begeistert gewesen und wollten nächstes Jahr wiederkommen, so Kerfers.

Mittelalterspektakel in Rechlin

Abseits vom regen Geschehen auf dem zweitgrößten See der Bundesrepublik konnten die Gäste der Müritz-Sail in den vergangenen Tagen zahlreiche Themenmärkte an dessen Ufern erkunden - und das bei bestem Wetter. Darunter war etwa wieder das schon traditionelle mittelalterliche "Müritz-Sail-Spektakel" am Südufer im Rechlin, ein Mittelaltermarkt im Stil der slawischen Kultur mit eigenem Bühnenprogramm. Die Müritz-Sail wurde vom NDR präsentiert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte