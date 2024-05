Stand: 09.05.2024 15:21 Uhr Müritz Sail: Erstes maritimes Volksfest der Saison eröffnet

Bei strahlendem Sonnenschein haben tausende Besucher den Feiertag genutzt, um bei der Müritz Sail durch den Stadthafen von Waren zu flanieren. Das erste maritime Volksfest der Saison steht unter dem Motto "Leinen los" - bis zum Sonntag werden mehrere zehntausend Besucher erwartet. Wie bisher findet die 22. Müritz Sail in Waren und Rechlin statt, erstmalig ist Röbel mit von der Partie. Dort beginnt am Sonnabend eine Angel-Messe, bei der NDR Angelexperte Heinz Galling mit seinen Fischrezepten dabei sein wird. In Rechlin geht es traditionell mittelalterlich zu, während im Warener Stadthafen die neuesten Wassersporttrends präsentiert werden. Auf drei Bühnen gibt es zudem jede Menge Musik.

